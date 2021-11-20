Украина и Канада объявили о старте совместного строительства космодрома
Космические агентства Украины и Канады договорились о совместном строительстве космодрома в провинции Новая Шотландия
Об этом сообщает посольство Украины в Канаде в Facebook.
19 ноября состоялась закладка первого камня пусковой площадки проекта по созданию космического комплекса.
В нем приняли участие глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай, министр инноваций, науки и промышленности Канады Франсуа-Филипп Шампань, министр иммиграции, беженцев и гражданства Канады, член парламента от провинции Новая Шотландия Шон Фразер, президент Канадского космического агентства Лиза Кэмпбелл и представитель .
Пусковой контрольный центр совместного проекта будет назван в честь Александра Дегтярева, бывшего руководителя ДК КБ "Южное".
Совместный украино-канадский проект по созданию космического пускового комплекса реализует канадская компания Maritime Launch Services. Он предусматривает использование украинского ракетоносителя "Циклон 4М".
- 19 октября стало известно, что Украина и Канада построят в канадской провинции Новая Скотия космодром для запуска аппаратов на украинских ракетоносителях "Циклон 4М".
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