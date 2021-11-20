Украина и Канада объявили о старте совместного строительства космодрома

Об этом сообщает посольство Украины в Канаде в Facebook.

19 ноября состоялась закладка первого камня пусковой площадки проекта по созданию космического комплекса.

В нем приняли участие глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай, министр инноваций, науки и промышленности Канады Франсуа-Филипп Шампань, министр иммиграции, беженцев и гражданства Канады, член парламента от провинции Новая Шотландия Шон Фразер, президент Канадского космического агентства Лиза Кэмпбелл и представитель .

Пусковой контрольный центр совместного проекта будет назван в честь Александра Дегтярева, бывшего руководителя ДК КБ "Южное".

Совместный украино-канадский проект по созданию космического пускового комплекса реализует канадская компания Maritime Launch Services. Он предусматривает использование украинского ракетоносителя "Циклон 4М".