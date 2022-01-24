Украина и Канада начали совместные учения по подготовке боевых медиков

Об этом сообщает пресс-служба МВД.



"Проводят курс четыре инструктора операции "UNIFIER" и два инструктора от Нацгвардии. На первой неделе гвардейцы отработают все теоретические вопросы и повторят основы предоставления медицинской помощи, а также научатся работать с новым оборудованием. После этого их ждет отработка тактических сценариев, максимально приближенных к боевым условиям. Они будут усваивать информацию для дальнейшей инструкторской деятельности", - говорится в сообщении.







В пресс-службе отмечают, что гвардейцев будут учить оказывать помощь раненым в боевых условиях без медиков, а именно - осматривать тело, распознавать симптомы и спасать человека до приезда медика.



"По прохождении курса военные будут знать, как правильно останавливать сильные кровотечения, прочищать дыхательные пути с помощью медицинских трубок, распознавать и бороться с признаками пневмоторакса, вести тактический уход в боевых условиях и обеспечивать безопасную эвакуацию", - говорится в сообщении.







Один из канадских инструкторов рассказал, что этот курс предназначен не для всех военных, а именно для боевых медиков. По его словам, учения построены на принципах, которые используются в Канаде, а также на опыте США, Новой Зеландии и Австралии.



Курс продлится три недели.







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