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Украина и Италия рассматривают возможность совместного производства систем ПВО

27 апреля, 2023 четверг
00:27
Экономика

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Украина и Италия рассматривают возможность совместного производства систем ПВО, которые оградят инфраструктуру от атаки вражеских дронов

Об этом он сказал во время посещения оборонного предприятия Rheinmetall Italia S. p. A в Италии, сообщает пресс-служба правительства.

"Расширяем горизонты сотрудничества Украины и Италии в сфере ВПК. Рассматриваем возможность совместного производства компонентов этих систем. Работаем над тем, чтобы иметь больше таких действенных ПВО. Они создадут надежный щит вокруг наших стратегических инфраструктурных объектов", – заявил Шмигаль.

Rheinmetall специализируется на производстве современных систем противовоздушной обороны. Среди его разработок система ПВО малого радиуса действия Skynex, которой интересуется Украина.

"Нам нужно такое эффективное оружие для защиты от дронов, которыми Украину атакует Россия. Это сохранит десятки жизней и важную инфраструктуру для миллионов людей", - подчеркнул Шмигаль.

По его словам, в настоящее время такие батареи уже находятся на боевом дежурстве в Украине. Украинский премьер также поблагодарил итальянских партнеров за поддержку.

  • Отметим, что в декабре компания Rheinmetall получила заказ на два ЗРК Skynex для Украины.
  • Напомним, 26 апреля в Риме проходила двусторонняя конференция по восстановлению Украины, в ней принимают участие в том числе Денис Шмигаль и премьер Италии Джорджия Мелони, а также другие члены правительства обеих стран и представители международных финансовых учреждений. Перед собравшимися выступил президент Украины Владимир Зеленский.
  • Президент Италии Серджо Матарелла в рамках встречи со Шмигалем высказался за скорейшее присоединение Украины к Евросоюзу.
  • Премьер Италии Джорджия Мэлони в среду на встрече со Шмигалем в Риме заявила , что Италия будет помогать Украине как можно быстрее выполнить критерии, необходимые для полноценного членства в ЕС и ускорения процесса начала переговоров о вступлении. Также Киев ожидает 1 млрд. евро от итальянского агентства SACE.
Италия
Денис Шмыгаль
оружие для Украины
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