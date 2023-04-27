Украина и Италия рассматривают возможность совместного производства систем ПВО

Об этом он сказал во время посещения оборонного предприятия Rheinmetall Italia S. p. A в Италии, сообщает пресс-служба правительства.

"Расширяем горизонты сотрудничества Украины и Италии в сфере ВПК. Рассматриваем возможность совместного производства компонентов этих систем. Работаем над тем, чтобы иметь больше таких действенных ПВО. Они создадут надежный щит вокруг наших стратегических инфраструктурных объектов", – заявил Шмигаль.

Rheinmetall специализируется на производстве современных систем противовоздушной обороны. Среди его разработок система ПВО малого радиуса действия Skynex, которой интересуется Украина.

"Нам нужно такое эффективное оружие для защиты от дронов, которыми Украину атакует Россия. Это сохранит десятки жизней и важную инфраструктуру для миллионов людей", - подчеркнул Шмигаль.

По его словам, в настоящее время такие батареи уже находятся на боевом дежурстве в Украине. Украинский премьер также поблагодарил итальянских партнеров за поддержку.