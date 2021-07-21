Украина и Италия подписали соглашение о признании водительских прав
Украина и Италия подписали межправительственное соглашение, согласно которому будут взаимно признаны водительские права
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
"20 июля в г. Рим, в рамках визита министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова в Италию, подписано новое Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Итальянской Республики о взаимном признании и обмене национальных удостоверений водителя", - говорится в сообщении.
Действие соглашения распространяется на граждан Украины, которые:
- легально проживают в Италии;
- являются резидентами страны менее четырех лет;
- имеют действительные украинские водительские права.
Соглашение заключено сроком на 5 лет, вступает в силу через 60 дней с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления Договаривающихся сторон о выполнении ими внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу.
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