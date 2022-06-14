Украина и Ирландия сыграли вничью в Лиге наций

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч, проходивший в польском Лодзи, закончился со счетом 1:1. Единственный гол для Украины забил Артем Довбик, это произошло на старте первого тайма. Ассист Андрея Ярмоленко, который после роскошного дриблинга отдал классную передачу на пустые ворота для форварда.

Мяч в ворота Украины забил Нейтан Майкл Коллинз. Правый защитник перехватил мяч на 31-й минуте, на скорости обыграл нескольких наших игроков и обыграл Дмитрия Потрошителя.



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Сейчас у украинцев 7 очков и они возглавляют группу 1 в дивизионе B. Шотландия набрала 6 пунктов, Ирландия - 4. В Армении 3 балла и последняя позиция в квартете.

Следующие матчи Лиги наций пройдут уже в сентябре этого года.

Лига наций

Дивизион B. Группа 1

4-й тур

14 июня

Украина – Ирландия 1:1

Голы: Довбык, 47 – Коллинз, 31

Украина: Ризник, Миколенко, Матвиенко (Попов, 73), Забарный, Караваев, Зинченко, Сидорчук, Малиновский (Мудрик, 28), Шапаренко, Довбык (Сикан, 73), Ярмоленко.

8 июня в Дублине сборная Украины выиграла у Ирландии 1:0.

11 июня Украина разгромила у Лодзи Армению со счетом 3:0.

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