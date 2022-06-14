Украина и Ирландия сыграли вничью в Лиге наций
В 4-м туре Лиги наций сборная Украины сыграла вничью против Ирландии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч, проходивший в польском Лодзи, закончился со счетом 1:1. Единственный гол для Украины забил Артем Довбик, это произошло на старте первого тайма. Ассист Андрея Ярмоленко, который после роскошного дриблинга отдал классную передачу на пустые ворота для форварда.
Мяч в ворота Украины забил Нейтан Майкл Коллинз. Правый защитник перехватил мяч на 31-й минуте, на скорости обыграл нескольких наших игроков и обыграл Дмитрия Потрошителя.
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Сейчас у украинцев 7 очков и они возглавляют группу 1 в дивизионе B. Шотландия набрала 6 пунктов, Ирландия - 4. В Армении 3 балла и последняя позиция в квартете.
Следующие матчи Лиги наций пройдут уже в сентябре этого года.
Лига наций
Дивизион B. Группа 1
4-й тур
14 июня
Украина – Ирландия 1:1
Голы: Довбык, 47 – Коллинз, 31
Украина: Ризник, Миколенко, Матвиенко (Попов, 73), Забарный, Караваев, Зинченко, Сидорчук, Малиновский (Мудрик, 28), Шапаренко, Довбык (Сикан, 73), Ярмоленко.
- 8 июня в Дублине сборная Украины выиграла у Ирландии 1:0.
- 11 июня Украина разгромила у Лодзи Армению со счетом 3:0.
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