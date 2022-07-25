Украина и Гватемала подписали соглашение о безвизе: Зеленский рассказал об итогах встречи с Алехандро Джамматтеи
25 июля Зеленский встретился с президентом Гватемалы для объединения усилий на международных площадках с целью дальнейшей изоляции России и увеличения для нее цены за эту войну
Об этом Владимир Зеленский сообщил у себя в Telegram.
Это первый визит лидера из Латинской Америки в Украину за последние 12 лет.
"Договорились и дальше объединять наши усилия на международных площадках с целью дальнейшей изоляции России и увеличения для нее цены за эту войну", - отметил Зеленский
Стало известно, что во время визита было подписано межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований и начат торгово-экономический диалог для воплощения конкретных проектов без посредников.
"Убежден, это будет способствовать развитию бизнес-социальных, промышленных связей между нашими странами", - прокомментировал Зеленский.
- 22 июля в США рассказали о новом пакете помощи Украине . В настоящее время, по словам представителя Белого дома, общий объем военной помощи Украине со стороны США составляет 8,2 миллиарда долларов.
- 23 июля Зеленский сообщил о встрече с делегацией палаты представителей конгресса США в Киеве.
- 25 июля президент Гватемалы Алехандо Джамматтеи посетил Бородянку, Бучу и Ирпень в Киевской области. Также с поездки в Ирпень начали визит в Украину гости из Германии: министерша внутренних дел и комплексного территориального развития Нэнси Фезер и министр труда и социальных дел Губертус Гайль
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