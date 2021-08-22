Украина и Грузия взаимно признали COVID-сертификаты вакцинированных

Об этом сегодня, 22 августа 2021 года, сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, передает Еспресо.TV .



"Мы уже завершили взаимное признание сертификатов о вакцинации от COVID-19, что облегчит передвижение граждан Грузии в Украину и граждан Украины в Грузию", - приводит слова грузинского премьера Правительственный портал .



"В этом году количество украинских туристов в Грузии увеличилось на 70%", - отметил Гарибашвили.



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