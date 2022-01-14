Украина и Грузия станут членами НАТО, но сроки пока не установлены, - Столтенберг

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью La Repubblica.



"Украина уже подала заявку на членство, и мы решили работать над этим, поддерживая ее реформы, помогая в модернизации вооруженных сил по нашим стандартам", - сказал генсек Альянса.



Столтенберг подчеркнул, что двери НАТО остаются открытыми.



"В 2008 году на саммите в Бухаресте мы решили, что Украина и Грузия станут членами НАТО, но мы не устанавливали когда именно", - заявил он.

Напомним, 10 января в Женеве состоялась встреча США и РФ по "гарантиям безопасности", где обсуждалось движение Украины в НАТО и американское присутствие в Европе. Россия назвала переговоры "сложными и конкретными".

12 января состоялось заседание Совета Россия - НАТО в Брюсселе. По словам генсека Альянса, между Россией и НАТО остались серьезные разногласия по Украине, которые будет сложно преодолеть.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО "искусственно втягивает" в Альянс Украину и скандинавские страны.