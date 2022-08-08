Об этом Курт Волкер заявил в интервью Європейській правді.

Он считает возможным применение так называемой Формулы Расмуссена, которую предложил два года назад бывший генсек НАТО Андерс фог Расмуссен. Она предполагает договоренность НАТО и страны-кандидата, что они не возвращают оккупированные территории силой.

"То есть Грузия и НАТО объявляют, что ни первая, ни вторая не поддерживают силовую операцию для возвращения Абхазии и Южной Осетии, а поддерживают их мирную реинтеграцию в Грузию. Вместе с тем идет договоренность о вступлении Грузии в НАТО при условии, что статья 5 действует только на подконтрольную правительству территорию, а на Абхазию и Южную Осетию распространяется только после того, как они мирно реинтегрируются в Грузию. То есть, для Грузии формула есть", — сказал Волкер.

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В то же время, по его словам, для Украины эта формула сейчас уже не подходит, поскольку Россия своим нападением разрушила такую возможность.

"Поэтому я считаю, что Украина должна воевать, чтобы вернуть все свои земли. Это слишком опасно оставлять любую часть Украины под российской оккупацией. Это то, что я слышу от своих украинских друзей и коллег. То есть, Украина будет продолжать воевать. Но если в какой-то момент будет достигнут мир, то формула Расмуссена по действию статьи 5 применима и здесь", — сказал Волкер.

4 августа генсек НАТО сравнил Путина с террористом и массовым убийцей Брейвиком.

Тогда генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил удовлетворение ВСУ и отметил, что украинские силы показали умение наносить ответные удары и возвращать территории.

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