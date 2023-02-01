Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

"Вместе со своим французским коллегой Себастьеном Лекорню подписал Меморандум с Thales Group о поставках радаров MG-200 для украинских ПВО. Это оборудование поможет нам заметить вражеские беспилотники и ракеты, в том числе баллистические. Наше небо будет защищено от смертоносных атак России", - отметил министр обороны Украины Алексей Резников

Напомним, Алексей Резников 31 января совершает визит во Францию, в ходе которого запланирована встреча с президентом Эмманюэлем Макроном и обсуждение поставок Украине истребителей F-16.

Также накануне стало известно, что Франция передаст Украине дополнительные 12 САУ Caesar – всего их будет уже 30.

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