Украина и Франция готовы провести встречу в "нормандском" формате на уровне министров иностранных дел, - Кулеба
Украина и Франция готовы к проведению встречи руководителей МИД в "нормандской формате"
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с французским коллегой Жаном Ивом Ле Дрианом, сообщает ЕП
Кулеба отметил, что министры "едины во мнении" о том, что формат должен работать.
"Мы понимаем, что это прежде всего зависит от позиции России. Пользуясь случаем, хочу подтвердить, что мы готовы к проведению встречи министров иностранных дел. Надеемся, что наш российский коллега, министр Лавров, так же конструктивно и добросовестно подойдет к проведению этой встречи. Мы так же работать над организацией саммита в "нормандском формате" ", - отметил он.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.58
Покупка 26.58Продажа 26.84
-
EUR
Покупка 30.94Продажа 31.42
- Актуальное
- Важное