Украина и Франция готовы провести встречу в "нормандском" формате на уровне министров иностранных дел, - Кулеба

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с французским коллегой Жаном Ивом Ле Дрианом, сообщает ЕП

Кулеба отметил, что министры "едины во мнении" о том, что формат должен работать.

"Мы понимаем, что это прежде всего зависит от позиции России. Пользуясь случаем, хочу подтвердить, что мы готовы к проведению встречи министров иностранных дел. Надеемся, что наш российский коллега, министр Лавров, так же конструктивно и добросовестно подойдет к проведению этой встречи. Мы так же работать над организацией саммита в "нормандском формате" ", - отметил он.