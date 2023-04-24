Украина и Евросоюз будут взаимно признавать и исполнять судебные решения
Совет Евросоюза согласился заключить с Украиной соглашение о взаимном признании иностранных судебных решений по гражданским и коммерческим делам
Об этом говорится на сайте Совета ЕС
Речь идет о договорных отношениях в рамках Гаагской конвенции, обязывающей государства-участники признавать и исполнять судебные решения, вынесенные по гражданским или коммерческим делам в других государствах-участниках.
Как отмечается в сообщении, государства-члены Европейского Союза считают, что нет фундаментальных препятствий, таких как связанные с независимостью и эффективностью судебной системы, борьбой с коррупцией или соблюдением основных прав, которые могли бы помешать ЕС вступить в договорные отношения с Украиной.
"С этим решением признавать и исполнять решения друг друга связи между ЕС и Украиной только укрепятся", – прокомментировал соглашение Гуннар Стреммер, министр юстиции председательствующей в ЕС Швеции.
Конвенция о судебных решениях согласована на Гаагской конференции по международному частному праву в 2019 году. В 2022 году Украина ратифицировала Конвенцию. Согласно ей договорные отношения между Украиной и ЕС будут установлены 1 сентября 2023 года, если ни одно из них не будет возражать.
"Таким образом, сегодняшнее решение открывает путь для вступления ЕС в договорные отношения с Украиной в соответствии с Конвенцией о судебных решениях. Это будет способствовать признанию и исполнению судебных решений ЕС и Украины по гражданским и коммерческим делам, что делает его важным инструментом содействия международной торговле", – отметили в Совете ЕС.
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