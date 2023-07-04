Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Украина и еще ряд стран должны войти в ЕС, чтобы уменьшить влияние РФ и Китая, - Урсула фон дер Ляен

Украина и еще ряд стран должны войти в ЕС, чтобы уменьшить влияние РФ и Китая, - Урсула фон дер Ляен

4 июля, 2023 вторник
04:48
Мир

Украина, Молдова, Западные Балканы должны войти в ЕС или они останутся под влиянием России или Китая. Кроме того, надо думать, каким будет ЕС, когда эти страны станут его частью.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, сообщает РБК-Украина.

Во время пресс-конференции по итогам визита Коллегии Еврокомиссии в председательствующую в ЕС Испанию Урсула фон дер Ляен отметила, что дальнейшее расширение Европейского блока потребует институциональных реформ.

"Мы должны найти ответ на принципиальные вопросы: как будет выглядеть процесс принятия решений и использования совместного финансирования, как будут формироваться направления общей политики, и какой должна быть сила, которую в Европе хотят видеть ее граждане. Все эти изменения потребуют времени и обдумывать их нужно уже сейчас", - сказала глава Еврокомиссии.

В свою очередь, премьер Испании, которая 1 июля приняла председательство в ЕС, Педро Санчес рассказал, что вопрос о расширении Европейского союза уже рассматривается. По его мнению, страны должны двигаться в сторону большей федерализации ЕС и формировать больше общей политики, а европейцы должны найти ответ на вопрос, каким они хотят видеть Евросоюз за 4-10 лет.

"Главным образом, речь идет о трансформации нашего общества, о цифровых изменениях и неотложных климатических проблемах. Мы должны ответить на главный вопрос - каким мы хотим видеть наш Европейский Союз? С моей точки зрения, это должен быть более федеральный Европейский Союз", - отметил Санчес.

  • В субботу, 1 июля, в Киев с официальным визитом прибыл премьер-министр Испании Педро Санчес. Он выступил на заседании Верховной Рады. В своей речи Санчес отметил единство Украины и Европы.
  • Во время своего выступления в Верховной Раде Педро Санчес также объявил о выделении Украине пакета помощи на €55 млн, передаче 4 танков Leopard и другой военной техники.
  • Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Педро Санчес подписали совместную декларацию, в которой, в частности, отмечается непоколебимая поддержка Испании по инициативе Украины на вступление в ЕС и НАТО.

Украина
Испания
Вступление в ЕС
Урсула фон дер Ляйен
Читайте также:
Володимир Зеленський
1 июля, 2023 суббота
Зеленский подписал закон, которым откладывает переход на украинский школ с преподаванием на языке страны ЕС
Очільник МОН Оксен Лісовий
3 июля, 2023 понедельник
Повышенные оклады и надбавки за сертификацию: в МОН сказали, как поощряют педагогов в условиях недофинансирования сферы образования
Каховська ГЕС, підтоплення
3 июля, 2023 понедельник
Последствия разрушения Каховской ГЭС могут спровоцировать эпидемию на то юга Украины
Киев
+18°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.69
    Покупка 36.69
    Продажа 37.45
  • EUR
    Покупка 40.26
    Продажа 41.19
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
4 июля
05:58
Маск и Цукерберг возглавили рейтинг богачей мира, - Bloomberg
05:38
В МИД Китая призвал Японию и Южную Корею к более тесному сотрудничеству и противостоянию США
05:16
В России обеспокоены, что Украина может форсировать Днепр, - ISW
04:20
В Москве предлагают строительным компаниям менять призывников на подряды от мэрии, - СМИ
03:52
Стимул для ВСУ: Зеленский просит Байдена немедленно пригласить Украину в НАТО, - CNN
03:24
Россия и Саудовская Аравия сокращают добычу нефти, чтобы поднять цену, – AP
02:56
General Dynamics F-16 Fighting Falcon
График сдвигается: украинские пилоты не начали в июне обучение на F-16, - Кулеба
02:28
землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение: толчки почувствовали в столице Азербайджана
02:00
Авиаудары и сотни солдат: Израиль продолжает спецоперацию в Палестине
01:42
Обновлено
В Гааге открыли офис по расследованию вторжения РФ в Украину: в нем будут работать 20 прокуроров
01:18
Почти 150 км для 1 млн человек: началось строительство водопровода в регионы, пострадавшие от подрыва Каховской ГЭС, - Кубраков
01:16
В возрасте 100 лет умер Леон Готье – последний из французских коммандос, принимавших участие в высадке в Нормандии
00:50
РФ предупредили о недопустимости ядерного шантажа, теперь она готовит новый план по ЗАЭС, - Кулеба
00:35
Россияне за день 28 раз обстреливали пограничные Сумщины: погибли три человека
00:20
Оркнейские острова Великобритании могут стать частью Норвегии
2023, понедельник
3 июля
23:49
В Литве стартовали международные учения Сил спецопераций
23:30
Обновлено
С послом Грузии проведут жесткий разговор, он поедет домой, - Кулеба
23:10
Мужчина, открывший стрельбу в аэропорту Кишинева, скончался в больнице
23:04
Люди из регионов вокруг ЗАЭС при желании могут эвакуироваться уже сейчас, — Верещук
22:24
"Обязанность ЕС – соответствовать выносливости и настойчивости украинцев": Урсула фон дер Ляен об усилении поддержки Киева
21:46
Эксклюзив
Решение о вступлении Украины в НАТО будет приниматься на следующем юбилейном саммите Альянса в Вашингтоне, - Чалый
21:41
Умер 19-летний внук Роберта Де Ниро
21:22
Эксклюзив
В случае успешного контрнаступления ВСУ Крым может быть деоккупирован невоенным путем, - эксперт Центра оборонных стратегий Риженко
21:18
Аналитика
Сергей Згурец, украинський журналист, военны‎й эксперт
ВСУ имеют частичный успех на южном фланге Бахмута и лишают врага возможности передвигаться по городу. Колонка Сергея Згурца
21:13
Во время утреннего обстрела россияне попали по зданию СБУ в Сумах
21:02
МВФ
Украина получила транш от Международного валютного фонда – $890 млн
20:59
Силы обороны продвинулись на флангах на Бахмутском направлении, – Сырский
20:33
Латвия
Латвия возобновила ограниченный прием визовых заявлений от граждан РФ
20:00
Обзор
Победные новости 495-го дня войны: морпехи сбили вражеский вертолет из противотанкового комплекса, а в Гааге создали спецофис для расследования преступлений РФ в Украине
20:00
OPINION
Дацюк, идентичности и наша победа
19:53
РФ начала перемещать подразделения своих войск, которые готовили на полигонах в Беларуси, - Генштаб
19:44
София Федына после суда в отношении Алексеева: это не имеет ничего общего с законностью и правосудием
19:36
Россияне обстреляли Киндийку на Херсонщине: ранены супруги
19:13
Российские СМИ опубликовали фото с места предполагаемого лагеря вагнеровцев в Беларуси
18:53
Музеи, галереи, театры и филармонии: РФ разрушила в Украине 1582 объекта культурной инфраструктуры
18:39
Российские ракеты и закрытие портов: что изменилось для компании Ferrexpo после февраля 2022 года, - Daily Mail
18:33
Обновлено
Россияне ударили по двум многоэтажкам в Сумах: 19 раненых, двое погибших
18:28
МИД Грузии вызвал временного поверенного Украины из-за санкций
18:27
Зеленский еще не принял окончательного решения об участии в саммите НАТО, - ОПУ
18:18
Росатом прекратил свою деятельность в Чехии
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV