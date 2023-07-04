Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, сообщает РБК-Украина.

Во время пресс-конференции по итогам визита Коллегии Еврокомиссии в председательствующую в ЕС Испанию Урсула фон дер Ляен отметила, что дальнейшее расширение Европейского блока потребует институциональных реформ.

"Мы должны найти ответ на принципиальные вопросы: как будет выглядеть процесс принятия решений и использования совместного финансирования, как будут формироваться направления общей политики, и какой должна быть сила, которую в Европе хотят видеть ее граждане. Все эти изменения потребуют времени и обдумывать их нужно уже сейчас", - сказала глава Еврокомиссии.

В свою очередь, премьер Испании, которая 1 июля приняла председательство в ЕС, Педро Санчес рассказал, что вопрос о расширении Европейского союза уже рассматривается. По его мнению, страны должны двигаться в сторону большей федерализации ЕС и формировать больше общей политики, а европейцы должны найти ответ на вопрос, каким они хотят видеть Евросоюз за 4-10 лет.

"Главным образом, речь идет о трансформации нашего общества, о цифровых изменениях и неотложных климатических проблемах. Мы должны ответить на главный вопрос - каким мы хотим видеть наш Европейский Союз? С моей точки зрения, это должен быть более федеральный Европейский Союз", - отметил Санчес.