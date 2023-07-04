Украина и еще ряд стран должны войти в ЕС, чтобы уменьшить влияние РФ и Китая, - Урсула фон дер Ляен
Украина, Молдова, Западные Балканы должны войти в ЕС или они останутся под влиянием России или Китая. Кроме того, надо думать, каким будет ЕС, когда эти страны станут его частью.
Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, сообщает РБК-Украина.
Во время пресс-конференции по итогам визита Коллегии Еврокомиссии в председательствующую в ЕС Испанию Урсула фон дер Ляен отметила, что дальнейшее расширение Европейского блока потребует институциональных реформ.
"Мы должны найти ответ на принципиальные вопросы: как будет выглядеть процесс принятия решений и использования совместного финансирования, как будут формироваться направления общей политики, и какой должна быть сила, которую в Европе хотят видеть ее граждане. Все эти изменения потребуют времени и обдумывать их нужно уже сейчас", - сказала глава Еврокомиссии.
В свою очередь, премьер Испании, которая 1 июля приняла председательство в ЕС, Педро Санчес рассказал, что вопрос о расширении Европейского союза уже рассматривается. По его мнению, страны должны двигаться в сторону большей федерализации ЕС и формировать больше общей политики, а европейцы должны найти ответ на вопрос, каким они хотят видеть Евросоюз за 4-10 лет.
"Главным образом, речь идет о трансформации нашего общества, о цифровых изменениях и неотложных климатических проблемах. Мы должны ответить на главный вопрос - каким мы хотим видеть наш Европейский Союз? С моей точки зрения, это должен быть более федеральный Европейский Союз", - отметил Санчес.
- В субботу, 1 июля, в Киев с официальным визитом прибыл премьер-министр Испании Педро Санчес. Он выступил на заседании Верховной Рады. В своей речи Санчес отметил единство Украины и Европы.
- Во время своего выступления в Верховной Раде Педро Санчес также объявил о выделении Украине пакета помощи на €55 млн, передаче 4 танков Leopard и другой военной техники.
- Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Педро Санчес подписали совместную декларацию, в которой, в частности, отмечается непоколебимая поддержка Испании по инициативе Украины на вступление в ЕС и НАТО.
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