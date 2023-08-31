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Украина и еще 9 стран: Боррель призвал определить ориентировочное время вступления новых членов в ЕС

31 августа, 2023 четверг
21:39
Мир

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель выразил поддержку установлению ориентировочного времени вступления в Евросоюз новых членов

Об этом он заявил на пресс-конференции в четверг по итогам неформальной встречи министров иностранных дел в испанском Толедо, сообщает "Европейская правда".

Топдипломат Евросоюза указал, что вопрос расширения "витал над нашими дискуссиями".

"Украина должна стать членом ЕС, Западные Балканы – тоже и быстро. Думаю, война в Украине обладала побочным эффектом ускорения процесса расширения, который, однозначно, является процессом на основе заслуг: государство-кандидат станет членом, когда выполнит все условия", – подчеркнул Боррель.

"Но одновременно, по моему мнению, неплохо бы зафиксировать политическую цель, горизонт, чтобы придать политическому процессу толчок. И конечно, (толчок. – Ред.) для нас, потому что мы тоже должны готовиться к расширению, которое может привести к появлению десяти новых" членов", – добавил он.

Боррель не уточнил, какие именно новые десять членов ЕС подразумевают, и указал, что "временная цель" расширения ЕС может "мобилизовать нашу энергию и энергию государств-кандидатов".

Что известно о вступлении Украины в ЕС

28 февраля 2022 года Украина обратилась в Евросоюз по немедленному вступлению по специальной процедуре.

23 июня 2022 г. Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС.

В мае премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Украина должна быть готова к вступлению в Европейский Союз через два года – страна рассчитывает получить политическое решение о начале переговоров по вступлению уже в этом году.

По данным источников Эспрессо, в Европарламенте предполагается вероятность начала переговоров о вступлении Украины в ЕС осенью этого года.

В настоящее время Украина должна выполнить семь требований Еврокомиссии, поставленных в июне 2022 года, необходимых для сохранения статуса кандидата:

  • завершить реформу отбора судей Конституционного суда;
  • продолжить судебную реформу, включая проверку добродетели членов Высшего Совета правосудия (ВРП) и провести отбор кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС);
  • продолжить борьбу с коррупцией, назначить председателей Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ);
  • продолжить борьбу с отмыванием средств и правоохранительную реформу;
  • бороться с влиянием олигархов;
  • привести законодательство о СМИ в соответствие с европейским аудиовизуальным законодательством;
  • внести изменения в законодательство о национальных меньшинствах.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук также отметил , что Украина настроена вступить в Евросоюз раньше, чем в НАТО, и переговоры по членству планирует начать до конца текущего года.

19 июня по данным иноСМИ стало известно, что Украина, по оценке Европейской комиссии, выполнила два из семи условий для начала переговоров о членстве в Европейском Союзе, в то же время в Брюсселе отмечают прогресс, достигнутый, несмотря на полномасштабную войну РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в парламенте по случаю Дня Конституции, предложил на обсуждение пять пунктов Украинской доктрины.

Верховная Рада приняла закон об уточнении положений конкурсного отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины.

Руслан Стефанчук сообщил, что Верховная Рада планирует до 1 сентября 2023 принять все необходимые для переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз законы.

Но уже 17 августа вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила , что Украина не сможет до октября выполнить все 7 рекомендаций ЕС, ведь это вводимые годами изменения.

28 августа президент Европейского совета Шарль Мишель заявил , что Европейский Союз должен быть готов принять новые страны-члены к 2030 году. В Европейской комиссии однако призыв готовиться к расширению Европейского Союза на конкретный год не поддержали.

Вступление в ЕС
Жозеп Боррель
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