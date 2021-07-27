Украина и еще 4 страны продлили санкции против России по Крыму

Об этом сообщает сайт Совета ЕС.



К санкциям ЕС присоединились:

кандидаты в Евросоюз Северная Македония и Албания

участник Европейской экономической зоны Норвегия

Украина и Грузия.

Совет ЕС продлил санкции, введенные в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией, на еще один год, до 23 июня.

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"Они обеспечат соответствие своей политики этим решениям. Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", - говорится в сообщении.