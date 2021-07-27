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Украина и еще 4 страны продлили санкции против России по Крыму
Украина и еще четыре страны присоединились к решению Евросоюза о продлении санкций против РФ за оккупацию Крыма
Об этом сообщает сайт Совета ЕС.
К санкциям ЕС присоединились:
- кандидаты в Евросоюз Северная Македония и Албания
- участник Европейской экономической зоны Норвегия
- Украина и Грузия.
- Совет ЕС продлил санкции, введенные в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией, на еще один год, до 23 июня.
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