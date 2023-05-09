Украина и ЕС создадут платформу для решения проблем с украинским экспортом
Власти Украины и Евросоюза создадут общую координационную платформу, которая будет заниматься проблемными вопросами экспорта агропродукции
Об этом стало известно во время совместной пресс-конференции украинского лидера Владимира Зеленского и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен.
Президент Украины заявил, что Украина рассчитывает на солидарность стран-соседей, учитывая чрезвычайные вызовы во время войны с Россией.
"Жесткие, даже жестокие, как на время войны, протекционистские меры наших соседей не могут не разочаровывать. Мягко говоря. Любые ограничения нашего экспорта сейчас абсолютно недопустимы, потому что это усиливает не нас всех в Европе, а лишь усиливает возможности агрессора", - сказал Зеленский.
Он предложил создать координационную группу для мониторинга проблемных вопросов и воздержаться от любых решений по торговле без консультаций с Украиной.
"Мы ожидаем от ЕС сильных европейских по содержанию решений и снятия как можно скорее всех ограничений – если будет политическая воля. А сегодняшние наши переговоры свидетельствуют, что такая воля есть. Мы сможем найти оптимальные и действительно сильные решения, которые защитят интересы как Европы в целом, так и украинцев, страдающих, вдобавок ко всему, еще и от примененных к нам экспортных ограничений", - отметил Зеленский.
Урсула фон дер Ляен признала, что ситуация с украинским экспортом требует срочного решения.
"Насущный приоритет сейчас в том, чтобы импорт зерна продолжался постоянно и при малейших возможных затратах. Это требует тесного сотрудничества разных сторон. Для этого мы создадим координационную платформу, чтобы сделать "пути солидарности" полностью функционирующими", – заявила она.
- Сегодня, 9 мая, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен прибыла в Киев. Зеленский поблагодарил Европейский Союз за готовность предоставить Украине необходимые боеприпасы, а именно миллион артиллерийских снарядов, и подчеркнул необходимость ускорения передачи их ВСУ.
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