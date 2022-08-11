Об этом глава МИД Украины написал в Twitter .

"Звонил Жозепу Бореллю. Украина и ЕС полны решимости обеспечить дальнейшую работу зернового коридора, чтобы помочь Ближнему Востоку, Африке и Азии. Согласовали позиции по новым санкциям против России, поставке оружия в Украину. Обсудили ситуацию с безопасностью на Балканах", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках санкционного режима министры стран Европейского союза обсудят запрещение выдачи шенгенских виз гражданам Российской Федерации. Решения ожидают в конце августа.

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