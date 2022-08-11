Украина и ЕС согласовали параметры нового пакета санкций против России
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель согласовали позиции по новым санкциям против России, поставке оружия и работе зернового коридора
Об этом глава МИД Украины написал в Twitter .
"Звонил Жозепу Бореллю. Украина и ЕС полны решимости обеспечить дальнейшую работу зернового коридора, чтобы помочь Ближнему Востоку, Африке и Азии. Согласовали позиции по новым санкциям против России, поставке оружия в Украину. Обсудили ситуацию с безопасностью на Балканах", - отметил он.
- Напомним, ранее сообщалось, что в рамках санкционного режима министры стран Европейского союза обсудят запрещение выдачи шенгенских виз гражданам Российской Федерации. Решения ожидают в конце августа.
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