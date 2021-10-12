Украина и ЕС подписали соглашение об "открытом небе"
Украина и Европейский Союз подписали соглашение о едином авиационном пространстве
Подписание соглашения состоялось во время саммита Украина-ЕС в Киеве, передает Еспресо.TV.
Соглашение было подписано премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Хосепом Бореллем.
Отметим, согласно соглашению, Украина получит право назначать свои авиакомпании для полетов в любые страны-члены ЕС. Документ также позволит уравнять украинские и европейские компании в некоторых правах, снять монополию на маршруты между украинскими и европейскими городами и снизить стоимость билетов.
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