Украина и ЕС подписали соглашение об "открытом небе"

Подписание соглашения состоялось во время саммита Украина-ЕС в Киеве, передает Еспресо.TV.



Соглашение было подписано премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Хосепом Бореллем.



Отметим, согласно соглашению, Украина получит право назначать свои авиакомпании для полетов в любые страны-члены ЕС. Документ также позволит уравнять украинские и европейские компании в некоторых правах, снять монополию на маршруты между украинскими и европейскими городами и снизить стоимость билетов.

Напомним, Совет ЕС 29 августа дал согласие на подписание с Украиной, Арменией и Тунисом соглашений о совместном авиационном пространстве