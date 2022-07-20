Украина и ЕС до сих пор не ввели санкции против 8 из 9 руководителей российского "Ростеха"

Об этом сообщает мониторинговая группа аналитиков Trap Aggressor , которая следит за введением санкций против России.

В исследовании отмечается, что 8 из 9 топ-менеджеров главной российской оборонной корпорации "Ростех" не попали под санкции Европейского союза, Великобритании и Украины, в то время как США наложили санкции на всех топов "Ростеха", включая генерального директора.

"Под санкции Европейского Союза, Великобритании и Украины не попали 8 из 9 топ-менеджеров главной российской оборонной корпорации "Ростех"... Канада, Швейцария, Австралия, Япония и Новая Зеландия также не ввели санкции на руководство российской государственной корпорации "Ростех". США наложили санкции на весь перечень топ-менеджеров корпорации, включая ее руководителя Сергея Чемезова", - говорится в сообщении.

Украина наложила санкции только на гендиректора Чемезова, давнего друга Путина и наиболее влиятельного игрока российского бизнес-рынка.

Чемезов является одной из наиболее влиятельных фигур России, а также давним другом и соратником Владимира Путина. Единая Россия". Последние 15 лет возглавляет "Ростех" с даты его создания - с 2007 года", - пишет мониторинговая группа.

Под санкции ЕС и США не попали семь руководителей банков, обслуживающих российский оборонно-промышленный комплекс.

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