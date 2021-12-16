Украина и Египет подписали меморандум о сотрудничестве в космической сфере
Государственное космическое агентство (ДКА) подписало меморандум с Египетским космическим агентством о сотрудничестве в космической сфере и использовании космического пространства в мирных целях
Об этом сообщил глава ГКА Владимир Тафтай в Facebook.
"Меморандум предусматривает сотрудничество по ряду направлений космической деятельности, в том числе в сфере дистанционного зондирования Земли, наземной космической инфраструктуры, спутниковых технологий, образования и повышения квалификации и тому подобное и должно стать основой для реализации будущих совместных проектов", - отметил он.
Под документом поставили подписи глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай и исполнительный директор Египетского космического агентства Мохамед Эль-Куси.
- Напомним, 19 октября вице-премьер Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Урусский сообщил, что Украина и Канада построят в канадской провинции Новая Скотия космодром для запуска аппаратов на украинских ракетоносителях "Циклон 4М".
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