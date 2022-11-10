Об этом говорится в совместном заявлении украинского государственного концерна "Укроборонпром" и Минобороны Чехии от 10 ноября.

В нем сообщают, что 9 ноября "Укроборонпром" и Межправительственное агентство оборонного сотрудничества (AMOS) при Минобороны Чехии подписали соответствующее соглашение – согласно договоренностям между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьером Чехии Петром Фиалой во время его визита в Киев.

"Создание оборонного кластера предполагает производство военной техники, увеличение объемов производства боеприпасов различных калибров (как на имеющихся мощностях, так и на вновь созданных в безопасных местах), развитие сервисных хабов по обслуживанию и ремонту ВВТ, а также сотрудничество в сфере высоких технологий, в частности, создание общих научно-исследовательских центров", - отмечают в заявлении.

Для реализации планов планируется привлекать ведущие украинские и чешские оборонные предприятия, а также международных финансовых доноров.

Министр обороны Чехии Яна Чернохова отметила, что это очень выгодное сотрудничество для обеих сторон. По ее словам, речь идет не только о ближайшем временном горизонте, когда Украина нуждается в оружии в очень большом количестве, но и в более далекой перспективе, информирует "Европейская правда".

Как отмечают в коммюнике чешского Минобороны, сотрудничество начинается сразу после подписания соглашения. На первом этапе предприятия "Укроборонпром" и чешские компании создадут совместные предприятия, что позволит увеличить производственные возможности и первых, и вторых. Оружие сначала будут поставлять прежде всего для нужд Украины. "Учитывая текущую ситуацию в Украине, часть производственных мощностей будет перемещена в Чехию", - отметил директор AMOS Алесь Витечко.

"В рамках будущего восстановления страны Украине потребуются рабочие места. Долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество между нашими странами в оборонно-промышленном комплексе, включая новейшие технологические разработки, будет иметь явную экономическую выгоду для обеих стран. Кроме того, Украина имеет новый и богатый опыт своей борьбы, и это тоже будет значительным вкладом в инновации в наших индустриях", – добавил он.

Чешские специалисты, со своей стороны, смогут передавать украинским знания и опыт, касающиеся западного оружия и стандартов НАТО – поскольку Чехия, как бывшая страна Варшавского договора, тоже в свое время начинала переход с советского вооружения на западное.

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