Украина и Британия разрабатывают проект для усиления вещания на временно оккупированных территориях
Украина совместно с Великобританией разрабатывает проект для усиления вещания на оккупированных территориях
Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
"Для нас важно сохранять контакт с гражданами на оккупированных территориях. Вместе с британскими коллегами мы разрабатываем один интересный проект, позволяющий существенно усилить возможности распространения украинского теле- и радиосигнала на оккупированных территориях", - сказал министр культуры.
Минкульт обнародует детали проекта по его завершении.
- 25 августа министры транспорта Украины и Великобритании подписали соглашение, согласно которому Британия обязалась делиться инженерным опытом и предоставить новый пакет поддержки для восстановления поврежденной войной украинской инфраструктуры. Министр транспорта Великобритании также рассказал о пакете поддержки Укрзализныци объемом 10 млн фунтов стерлингов, который ранее анонсировал премьер-министр Великобритании на саммите G7.
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