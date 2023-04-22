Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

"Состоялась встреча двух министров: аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского и сельского хозяйства Республики Болгария Явора Гечева", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны обсудили ситуацию, которая сложилась с импортом и транзитом украинского зерна, а также договорились дождаться решения Еврокомиссии по этому вопросу, после чего планируется продолжить переговоры.

"Также министры согласовали разблокировку автомобилей на границе и их разгрузку", - добавили в Минагро.