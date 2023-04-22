Украина и Болгария согласовали разблокировку автомобилей с продовольствием
Киев и София согласовали разблокировку украинских грузовиков с агропродукцией на болгарской границе и их разгрузку
Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.
"Состоялась встреча двух министров: аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского и сельского хозяйства Республики Болгария Явора Гечева", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны обсудили ситуацию, которая сложилась с импортом и транзитом украинского зерна, а также договорились дождаться решения Еврокомиссии по этому вопросу, после чего планируется продолжить переговоры.
"Также министры согласовали разблокировку автомобилей на границе и их разгрузку", - добавили в Минагро.
- 19 апреля Болгария ввела временный запрет на импорт зерна и пищевых продуктов из Украины, но сделала исключение для транзитных товаров.
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