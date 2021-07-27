Украина и Беларусь почти закончили демаркацию границы
Украина и Беларусь почти завершили работы по демаркации государственной границы
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ .
В Гомеле прошло очередное заседание Совместной украинской-белорусской демаркационной комиссии.
"На встрече было констатировано завершения совместной работы по выносу линии государственной границы с карты на местность в зоне отчуждения, а также в целом на всей протяженности государственной границы (исключая р. Днепр и р. Сож)", - говорится в сообщении.
Представители стран обозначили направления работы до конца года.
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