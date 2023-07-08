Украина и Азербайджан заключили соглашение о разрешениях на международные грузовые перевозки

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры.

Соответствующее соглашение представители стран подписали во время заседания украинско-азербайджанской Смешанной комиссии о международном автомобильном сообщении.

Заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач заявил, что важно обеспечить украинских перевозчиков достаточным количеством разрешений, учитывая изменения логистических маршрутов в страны Азии и необходимость проезда через территорию Азербайджана транзитным коридором.

"Я благодарен азербайджанским коллегам за решение оперативных и долгосрочных задач. Благодаря плодотворному сотрудничеству все потребности наших международных перевозчиков закрыты", - подчеркнул Деркач.

Таким образом, Украина и Азербайджан на 2024 год договорились об:

увеличении количества универсальных разрешений на 88% для каждой страны;

возможностях обмена разрешениями отдельно для транзитных перевозок;

предоставлении разрешений на выполнение нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом.

Отмечается, что квота для перевозчиков на следующий год составит 11,5 тысячи разрешений для каждой страны. Из них – 6000 универсальных, 5000 – транзитных, 500 – на перевозки в и из третьих стран, 50 – универсальных разрешений для пассажирских перевозок.

Кроме того, было принято решение об обмене в этом году универсальной квотой разрешений в количестве 2000 штук.