Украина и Азербайджан заключили соглашение о разрешениях на международные грузовые перевозки
Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины и Агентство наземного транспорта Азербайджана согласовали квоту разрешений на международные грузовые перевозки на 2024 год
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры.
Соответствующее соглашение представители стран подписали во время заседания украинско-азербайджанской Смешанной комиссии о международном автомобильном сообщении.
Заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач заявил, что важно обеспечить украинских перевозчиков достаточным количеством разрешений, учитывая изменения логистических маршрутов в страны Азии и необходимость проезда через территорию Азербайджана транзитным коридором.
"Я благодарен азербайджанским коллегам за решение оперативных и долгосрочных задач. Благодаря плодотворному сотрудничеству все потребности наших международных перевозчиков закрыты", - подчеркнул Деркач.
Таким образом, Украина и Азербайджан на 2024 год договорились об:
- увеличении количества универсальных разрешений на 88% для каждой страны;
- возможностях обмена разрешениями отдельно для транзитных перевозок;
- предоставлении разрешений на выполнение нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом.
Отмечается, что квота для перевозчиков на следующий год составит 11,5 тысячи разрешений для каждой страны. Из них – 6000 универсальных, 5000 – транзитных, 500 – на перевозки в и из третьих стран, 50 – универсальных разрешений для пассажирских перевозок.
Кроме того, было принято решение об обмене в этом году универсальной квотой разрешений в количестве 2000 штук.
- Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на конференции по восстановлению Украины, которая проходила в Лондоне 21-22 июня, что его страна выступает за скорейшее прекращение войны в рамках суверенитета и территориальной целостности Украины, а также обещает помощь в восстановлении.
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