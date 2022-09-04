Украина и Австрия подписали соглашение об экономическом сотрудничестве

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины .

Как говорится в сообщении, министр экономики Украины Юлия Свириденко и федеральный министр труда и экономики Австрии Мартин Кохер подписали Рамочное соглашение между странами об экономическом сотрудничестве в развитии проектов. Подписание соглашения состоялось в воскресенье, 4 сентября, в Кракове во время визита Юлии Свириденко в Польшу.

Согласно этому соглашению правительства Украины и Австрии договорились про:

использование экономического потенциала для укрепления двусторонних экономических отношений;

содействие развитию современной социальной и учебной инфраструктуры, в частности, развитию сети современных медицинских и профессионально-технических учебных заведений;

содействие развитию рынка страховой медицины в Украине;

активизацию двусторонних экономических отношений в сфере инвестиций, инноваций и реализации экономических проектов, особенно в сфере медицинских технологий и учреждений здравоохранения, но не ограничиваясь ими.

“Нападение России – это атака не только на Украину, но и на всю европейскую систему, поэтому восстановление нашего государства должно быть общим делом. Мы благодарны нашим австрийским партнерам за готовность активно участвовать в восстановлении Украины и инвестировать в ее развитие”, - сказала Свириденко.

По словам министра, подписанное соглашение об экономическом сотрудничестве позволит Украине положить начало ряду важных проектов, в частности, в сфере здравоохранения.

"Среди первоочередных - строительство и оснащение Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" и современной университетской клиники в Киеве, а также создание Национального реабилитационного центра во Львове. Ориентировочная стоимость этих проектов составит более 500 млн евро", - сообщила Свириденко.

Для реализации проектов привлекут связанное льготное долгосрочное финансирование под гарантии европейских экспортных кредитных агентств. Ожидается, что эффективная ставка привлечения средств не превысит 3% годовых, а срок заимствования составит до 14 лет.

"Такое льготное целевое финансирование социально-значимых проектов является хорошей альтернативой и дополнением к более дорогим и краткосрочным обязательствам, обычно заимствуемым для пополнения оборотных средств государственного бюджета", - говорится в сообщении.

Украина 31 августа передала ЕС необходимые ратифицированные документы для присоединения к Конвенции о процедуре совместного транзита и Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами.

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