Украина и Австрия будут углублять сотрудничество в сфере культуры
Украина и Австрия будут углублять сотрудничество в сфере культуры, проекты будут направлены на поддержку украинских деятелей искусства, обмен опытом специалистов сферы культуры
Об этом Министерство культуры и информационной политики Украины сообщает в Телеграмме .
В Австрии замминистра культуры и информационной политики Галина Григоренко провела ряд встреч, где обсуждались конкретные кейсы сотрудничества Украины и Австрии в сфере культуры.
"Прежде всего, такие проекты будут направлены на поддержку украинских деятелей искусства, обмен опытом специалистов сферы культуры, пополнение украинских библиотечных фондов качественными переводами австрийской литературы, в частности классической, а также знакомство австрийцев с украинской литературой, переведенной на немецкий язык", - говорится в сообщении.
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