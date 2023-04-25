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Украина и Австрия будут углублять сотрудничество в сфере культуры

25 апреля, 2023 вторник
11:34
Культура

Украина и Австрия будут углублять сотрудничество в сфере культуры, проекты будут направлены на поддержку украинских деятелей искусства, обмен опытом специалистов сферы культуры

Об этом Министерство культуры и информационной политики Украины сообщает в Телеграмме .

В Австрии замминистра культуры и информационной политики Галина Григоренко провела ряд встреч, где обсуждались конкретные кейсы сотрудничества Украины и Австрии в сфере культуры.

"Прежде всего, такие проекты будут направлены на поддержку украинских деятелей искусства, обмен опытом специалистов сферы культуры, пополнение украинских библиотечных фондов качественными переводами австрийской литературы, в частности классической, а также знакомство австрийцев с украинской литературой, переведенной на немецкий язык", - говорится в сообщении.

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