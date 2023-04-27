Об этом министр транспорта Франции Клеман Бон рассказал в интервью "Европейской правде".

Французский министр заявил об этом, говоря о сотрудничестве с Украиной в сфере обучения украинских пилотов гражданской авиации и авиадиспетчеров.

По словам Бона, украинцы уже проходят практику на симуляторах во Франции, а в ходе переговоров в Киеве две страны согласились расширить это сотрудничество.

"Это действительно очень нужная вещь. Момент, когда над Украиной возобновят полеты гражданской авиации, я надеюсь, наступит как можно быстрее. А в случае, если авиаторы не имеют практики, то по правилам безопасности не будут иметь права сразу возобновлять работу. Поэтому мы помогаем Украине подготовиться к моменту, когда ваше авиапространство будет открыто полностью или частично", – отметил член французского правительства.

Бон подчеркнул, что не ему решать, когда это произойдет. Однако, по его словам, украинские чиновники сейчас готовятся к открытию авиапространства для полетов гражданской авиации.

"Как я понял, у Украины уже есть определенные соображения по этому открытию, и в Киеве упорно над этим работают. Но, конечно, главным вопросом до сих пор остается безопасность", – сказал министр.

Украина полностью закрыла свое воздушное пространство для гражданских самолетов 24 февраля 2022, в день начала полномасштабного вторжения России.