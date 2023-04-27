Украина готовится к открытию авиапространства для пассажирских перевозок, - министр транспорта Франции
Франция поддерживает квалификацию украинских пилотов и авиадиспечеров, а Киев "упорно работает" над открытием своего авиапространства для гражданских самолетов
Об этом министр транспорта Франции Клеман Бон рассказал в интервью "Европейской правде".
Французский министр заявил об этом, говоря о сотрудничестве с Украиной в сфере обучения украинских пилотов гражданской авиации и авиадиспетчеров.
По словам Бона, украинцы уже проходят практику на симуляторах во Франции, а в ходе переговоров в Киеве две страны согласились расширить это сотрудничество.
"Это действительно очень нужная вещь. Момент, когда над Украиной возобновят полеты гражданской авиации, я надеюсь, наступит как можно быстрее. А в случае, если авиаторы не имеют практики, то по правилам безопасности не будут иметь права сразу возобновлять работу. Поэтому мы помогаем Украине подготовиться к моменту, когда ваше авиапространство будет открыто полностью или частично", – отметил член французского правительства.
Бон подчеркнул, что не ему решать, когда это произойдет. Однако, по его словам, украинские чиновники сейчас готовятся к открытию авиапространства для полетов гражданской авиации.
"Как я понял, у Украины уже есть определенные соображения по этому открытию, и в Киеве упорно над этим работают. Но, конечно, главным вопросом до сих пор остается безопасность", – сказал министр.
Украина полностью закрыла свое воздушное пространство для гражданских самолетов 24 февраля 2022, в день начала полномасштабного вторжения России.
- Европейская организация по безопасности аэронавигации (Евроконтроль) спрогнозировала ограничение полетов над Украиной до 2029 года. Украэрорух в ответ на этот прогноз заявил , что украинское воздушное пространство будет открыто сразу после завершения военных действий и победы Украины.
- Также Украэрорух получил уже два транша международной помощи от Евроконтроля из Аэронавигационного фонда солидарности на поддержание квалификации персонала и операционные расходы.
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