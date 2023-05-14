Украина готовится к нескольким контрнаступлениям, - Defense Express

Об этом пишет издание Defense Express

Минобороны Германии официально подтвердило намерение выделить самый большой с начала полномасштабного вторжения РФ пакет военной помощи для Украины.

Аналитики издания отмечают, что стоит обратить внимание по какой именно логике правительство Германии могло формировать этот пакет военной помощи. Поскольку военно-политическое руководство Украины настойчиво говорит о том, что для защиты нашего неба от воздушных атак россиян требуется больше современных средств ПВО, и в этот запрос вполне попадает решение выделить еще 15 "зенитных танков" Gepard и четыре батареи IRIS-T SLM на 12 пусковых установок с боезапасом зенитных ракет.

Но при этом военно-политическое руководство Украины также заявляло, что для окончательного освобождения наших земель от российских окупантов, возможно, понадобится провести не одну, а несколько контрнаступательных кампаний и для этого нужна соответствующая военная номенклатура.

В издании отметили, что такой месседж услышали в Берлине, поэтому бронетехника и дополнительная техника также возложены на материально-техническое обеспечение, которое усилит механизированное военное подразделение Вооруженных сил, предназначенное для наступательных операций.