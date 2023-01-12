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Украина готовит вынесение на Генассамблею ООН резолюции о спецтрибунале по агрессии России

12 января, 2023 четверг
23:01
война с Россией Генасамблея ООН

МИД Украины анонсировало вынесение на голосование в Генеральной Ассамблее ООН резолюции о создании специального трибунала по преступлению агрессии России

Об этом первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмина Джапарова сказала на открытых дебатах Совета Безопасности ООН по верховенству права в международных отношениях, пишет Укринформ.

"Мы призываем все ответственные государства поддержать резолюцию о создании трибунала, которую мы намерены вынести на рассмотрение Генеральной Ассамблеи", – отметила она.

Первая заместитель главы МИД подчеркнула, что "право силы, которое Россия варварски практикует в отношении Украины, дает четкий сигнал всем присутствующим в этом зале: никто больше не находится в безопасности".

"Если страна, которая злоупотребляет правами и привилегиями постоянного члена Совета Безопасности, нападает на другое государство-член ООН, это означает лишь одно - безопасность разрушена, международный мир подвергнут сомнению, верховенство права грубо нарушается", - отметила Джапарова.

Она напомнила, что почти 88 лет назад США, Великобритания, Франция и Советский Союз подписали Лондонское соглашение и Устав Международного военного трибунала, открывшие путь в Нюрнбергский процесс.

"Это именно то, что мы должны сделать сегодня – создать специальный трибунал по расследованию преступления агрессии России", – добавила Джапарова.

Как сообщалось, Украина выступила с инициативой создания международного специального трибунала, который привлечет к уголовной ответственности руководство России за совершение агрессии преступления против Украины.

Президент Украины создал рабочую группу, которая прорабатывает вопросы создания спецтрибунала.

Эти вопросы уже поддержали Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, Парламентская ассамблея НАТО, Парламентская ассамблея ОБСЕ, отдельные государства.

Киев прорабатывает несколько вариантов создания специального трибунала, один из них – на основе соглашения между Украиной и ООН, которое может принять соответствующую резолюцию.

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Украина
воєнні злочини Росії
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