Украина готовит план деимпериализации России, - экс-нардеп Гопко
Экс-нардеп Анна Гопко считает, что Украина должна подготовить план будущей деимперализации Российской Федерации
Такое мнение она высказала в эфире телеканала "Еспресо".
"По моему мнению, Украина должна действовать асимметрично на заявления Лаврова о новых территориальных посягательствах. Одним из наших ответов должна стать подготовка к украинскому взгляду на будущую деимперализацию Российской Федерации. Пока они там говорят о новых географических областях, наша задача заключается в проактивной позиции. Нужно говорить с США и странами ЕС о том, какой ценный урок мы могли бы извлечь из распада СССР и использовать это против России. Поскольку будущее РФ связано с разными сценариями и дезинтеграция является одним из них", - пояснила Гопко.
Экс-нардеп подчеркнула, что задача Украины - разделить солидарность с порабощенными коренными народами России.
"Мы должны быть солидарны с коренными народами России, которые не поддерживают тоталитарный режим Путина. Кремль истощает и обогащается за счет собственных республик. Поэтому наша задача не комментировать заявления Лаврова, а отстаивать интересы Украины на международной арене", - добавила она.
- 20 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва планирует захватить не только Донетчину и Луганщину, но и Херсонскую, Запорожскую области и другие территории Украины.
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