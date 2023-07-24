Об этом информирует министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN .

Резников ответил, что передаст документ: "вероятно, в понедельник или вторник", то есть 24 или 25 июля.

"Мы сообщим о последствиях этого использования (кассетных боеприпасов, - ред.), поэтому я думаю, что на следующей неделе я буду первым отчитываться, и я поделюсь с моими партнерами в Пентагоне этими сообщениями. Я надеюсь, что они будут более эффективными, чем обычные боеприпасы", - сказал украинский министр.

До того, как отчет будет обнародован, Резников не хотел вдаваться в подробности, но сказал, что надеется, что они докажут свою эффективность, особенно против артиллерийских установок, в борьбе с батареями, а также против бронетранспортеров, боевых машин пехоты и живой силы.

Также представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что украинские силы пользуются кассетными боеприпасами, которые дали США им против России, должным образом и эффективно.

"Они используют их должным образом. Они используют их эффективно, и они фактически влияют на российские оборонные формирования и российские оборонные маневры", – сказал Кирби.

Отчет является частью соглашения с Пентагоном о получении кассетных боеприпасов.

Снабжение Украины DPICM было обусловлено низким уровнем запаса стандартного унитарного 155-мм артиллерийского снаряда, сказали США. Джейк Салливан, советник американского президента по национальной безопасности, сказал, что это временная поставка кассетных боеприпасов.

Что известно о кассетных боеприпасах

В декабре 2022 Украина попросила США предоставить ей кассетные боеприпасы для реактивных систем залпового огня и артиллерийских снарядов. Но у Байдена отказались их предоставлять.

В феврале 2023 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников предоставить нашей стране кассетные боеприпасы.

Впоследствии Украина расширила свой запрос в США относительно кассетных боеприпасов. Киев призвал Вашингтон передать ему авиационные кассетные бомбы MK-20, чтобы их переоборудовать для беспилотников. Тогда стало известно, что в Конгрессе США есть определенная поддержка просьбы Украины, но администрация Байдена выступает категорически против, поскольку кассетные боеприпасы запрещены международным договором 2008 года.

Позже четыре члена американского конгресса от Республиканской партии призвали президента США направить кассетные боеприпасы в Украину.

30 июня стало известно, что США близки к согласованию предоставления Украине кассетных боеприпасов.

6 июля правозащитная организация Human Rights Watch призвала администрацию Байдена не предоставлять Украине кассетные боеприпасы из-за опасности для гражданских, которую несет это оружие. А 7 июля против предоставления кассетных боеприпасов выступила Германия .

7 июля против поставок Украине кассетных боеприпасов выступил Офис ООН по правам человека в Женеве.

7 июля США объявили о передаче Украине кассетных боеприпасов .

12 июля государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил , что Украина была бы беззащитной, если бы Соединенные Штаты не решили поставлять ей кассетные боеприпасы.