Украина готова заместить Европе до 6 млрд кубометров российского газа, - Минэнерго
Украинский экспортный потенциал электроэнергии для Европы способен заместить 5-6 млрд куб. м российского газа
Об этом сообщило Министерство энергетики Украины .
По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, Украина, несмотря на войну, смогла сохранить стабильную работу энергетической системы и обеспечить транзит газа в Европу. Поэтому Украина готова помочь заместить российский газ для стран Европы уже этой зимой.
"Наши европейские партнеры подтверждают весомость помощи Украины в стабильном энергоснабжении. Использование в полной мере нашего экспортного потенциала электроэнергии – более 1,5 ГВт – позволит европейским государствам заместить 5–6 млрд куб. м российского газа. Наши газовые хранилища – самые большие в Европе, и мы готовы предоставить 12 млрд куб. м для хранения европейских стратегических запасов газа", - отметил Министр.
Также министр отметил, что Украина ежедневно чувствует финансовую, гуманитарную и энергетическую поддержку ЕС и готова быть надежным партнером для европейских стран.
"Изменения энергетического ландшафта Европы уже начались, и я уверен, что после победы Украина займет достойное место в новой энергетике европейского региона", - подытожил Герман Галущенко.
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