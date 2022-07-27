Об этом сообщило Министерство энергетики Украины .

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, Украина, несмотря на войну, смогла сохранить стабильную работу энергетической системы и обеспечить транзит газа в Европу. Поэтому Украина готова помочь заместить российский газ для стран Европы уже этой зимой.

"Наши европейские партнеры подтверждают весомость помощи Украины в стабильном энергоснабжении. Использование в полной мере нашего экспортного потенциала электроэнергии – более 1,5 ГВт – позволит европейским государствам заместить 5–6 млрд куб. м российского газа. Наши газовые хранилища – самые большие в Европе, и мы готовы предоставить 12 млрд куб. м для хранения европейских стратегических запасов газа", - отметил Министр.

Также министр отметил, что Украина ежедневно чувствует финансовую, гуманитарную и энергетическую поддержку ЕС и готова быть надежным партнером для европейских стран.

"Изменения энергетического ландшафта Европы уже начались, и я уверен, что после победы Украина займет достойное место в новой энергетике европейского региона", - подытожил Герман Галущенко.

ЕС должен быть готов к перебоям в поставках российского газа.

Балтийские страны больше не будут импортировать российский газ.

Италия заявила о необходимости устранения зависимости от РФ в сфере энергетики.