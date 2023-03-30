Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции.

Чиновница напомнила, что возвращение депортированных детей – длительный процесс.

"Иногда поиск, все необходимые процедуры и дорога занимают много месяцев. Таким образом с территории РФ уже удалось забрать 327 детей. И если у малышей есть родители, то этим занимаются они. А для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, и отцом, и матерью является государство", - сказала Верещук.

Она подробно описала механизм, согласно которому Украина готова забрать детей-сирот, которых РФ принудительно вывезла.



"Как представитель правительства я официально выражаю готовность забрать всех наших детей-сирот. Для этого предлагаю следующий механизм. При посредничестве международных организаций – ООН, МККК или другой – мы готовы приехать в любую европейскую страну на границу с РФ. К примеру, в Эстонию, в Нарву. И там забрать всех украинских сирот, которых сейчас незаконно удерживает Россия", – рассказала вице-премьер.

17 марта Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина . Он подозревается в принудительной депортации украинских детей.

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