Украина готова забрать депортированных детей-сирот на границе РФ с любой страной ЕС, – Верещук
Вице-премьер-министр Ирина Верещук заявила, что Украина готова забрать депортированных детей-сирот на границе России с любой страной Евросоюза
Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции.
Чиновница напомнила, что возвращение депортированных детей – длительный процесс.
"Иногда поиск, все необходимые процедуры и дорога занимают много месяцев. Таким образом с территории РФ уже удалось забрать 327 детей. И если у малышей есть родители, то этим занимаются они. А для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, и отцом, и матерью является государство", - сказала Верещук.
Она подробно описала механизм, согласно которому Украина готова забрать детей-сирот, которых РФ принудительно вывезла.
"Как представитель правительства я официально выражаю готовность забрать всех наших детей-сирот. Для этого предлагаю следующий механизм. При посредничестве международных организаций – ООН, МККК или другой – мы готовы приехать в любую европейскую страну на границу с РФ. К примеру, в Эстонию, в Нарву. И там забрать всех украинских сирот, которых сейчас незаконно удерживает Россия", – рассказала вице-премьер.
- 17 марта Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина . Он подозревается в принудительной депортации украинских детей.
Читайте также: Прокурор Гааги заявил, что ордер МУС на арест Путина будет действовать до конца его жизни
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.44
Покупка 37.44Продажа 38.3
-
EUR
Покупка 40.3Продажа 41.18
- Актуальное
- Важное