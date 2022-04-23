Украина готова вернуть посла в Грузию, если будет поддержка от грузинских властей
Президент Владимир Зеленский заверил, что в Грузию вернут украинского посла. Когда Украина будет ощущать поддержку от политических лидеров страны
Об этом он сообщил во время пресс-конференции в метро.
"О возвращении посла, мы обязательно вернем посла в дружественную Грузию, как только мы будем ощущать поддержку Украины со стороны лидеров вашей власти", - сказал президент.
На вопрос грузинской журналистки о том, как Зеленский видит перспективу быть в Европейском союзе вместе с Грузией, президент ответил: "Я уверен, что вы будете в Европейском союзе, или в НАТО, где вы хотите. Это ваш выбор и Украина всегда будет уважать ваш выбор. Это я вам точно говорю. Но мне кажется, что ответы внутри вашего государства".
- Напомним, Зеленский предостерег российскую сторону от подготовки и проведения так называемых референдумов по созданию "народных республик" во временно оккупированных районах.
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