Украина готова со следующего года начать транспортировку биометана

Об этом сообщила пресс-служба Оператора газотранспортной системы Украины (ОГТСУ).



В пресс-службе отметили, что законопроект №5464 "Об альтернативных видах топлива", принятый Верховной Радой, дает старт для переориентации страны на использование экологических видов топлива, что является важным шагом на пути Украины к декарбонизации.



По словам заместителя генерального директора по развитию и трансформации ОГТСУ Павла Станчака, важно для Украины то, что биометан можно транспортировать украинской газотранспортной системой и потенциально экспортировать в страны Европейского Союза, где он пользуется значительным спросом.



"Перспективы развития производства и транспортировки биометана более доступны в краткосрочной перспективе, в отличие от водорода. Могу сказать, что в следующем году мы уже могли бы взять биометан в сети, при условии выполнения всех необходимых технических и нормативных требований. Благодаря разветвленности украинской ГТС производители этого вида топлива смогут подключиться к газовым сетям на большинстве территории Украины. У нас уже есть предварительная заявка на присоединение к сети от одного из производителей биометана. Мы очень заинтересованы, чтобы их становилось как можно больше", - цитирует пресс-служба слова Станчака.



В пресс-службе пояснили, что биометан может существенно способствовать декарбонизации экономики, делая возобновляемые газы доступными для транспорта, промышленности и энергетики.

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