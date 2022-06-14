Украина готова пройти путь реформ для полноценного членства в ЕС, но стремится получить точку старта, - Стефанчук

Об этом сказал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, сообщается на сайте парламента.

"Мы хотим получить первую точку старта, дорожную карту, которую мы должны выполнить для того, чтобы стать полноценным членом ЕС", - сказал спикер.

Украина готова пройти сложный путь к полноценному членству с проведением всех необходимых для этого реформ, добавил он.

"Это мощное юридическое закрепление, которое мы на правильном пути, и эта поддержка сегодня крайне необходима Украине", - подчеркнул Руслан Стефанчук.

Он также выразил надежду, что глава Палаты представителей парламента Бельгии использует свое влияние для того, чтобы Украина получила положительное решение.

Напомним, ни у одного лидера стран Евросоюза нет аргументов того, почему Украине следует отказать в предоставлении статуса кандидата в члены ЕС, убеждены в ОП.

По данным Bloomberg, Еврокомиссия будет рекомендовать предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС, но выдвинут условия, связанные с укреплением судебной реформы и антикоррупционного законодательства.

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