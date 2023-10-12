Украина готова провести цифровую перепись населения, - Федоров
Глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что Украина готова провести перепись населения с применением современных цифровых верификационных средств
Заявление чиновника прозвучало во время выступления на Kyiv International Economic Forum .
Федоров напомнил, что в планах власти было провести перепись населения в этом году .
"Мы планировали его делать вместе с Apple. И тоже там должны быть инновации", - отметил он.
Также глава Минцифры отметил, что в 2022 году Верховная Рада приняла закон, позволивший проводить "нулевой этап" переписи.
"По сути, это такой цифровой первый шаг, когда мы верифицируем в реестрах информацию. Реестровая перепись. И уже понимаем количество людей, определенную структуру и т.п. в разных разрезах", - сказал Федоров и подчеркнул, что "у нас есть четкое понимание", как проводить современную перепись населения.
"Чтобы меньше людей ходило по квартирам, и максимум все было собрано в режиме онлайн или человек мог добавить всю информацию через Дию в несколько кликов", - сказал министр.
"Поэтому мы готовы к переписи населения. Но мы уже сейчас делаем определенные этапы регистровой переписи, когда верифицируется информация в реестрах и появляется качественная информация", - добавил он.
- Демограф Элла Либанова утверждает, что перепись населения, которую планировали провести в 2023 году, может состояться ориентировочно в конце 2025 года, поскольку во время войны ее проводить нельзя.
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