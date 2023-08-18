Об этом шла речь на встрече главы Минэнерго Германа Галущенко с американской коллегой Дженнифер Гренголм.

Галущенко отметил, что для постоянного прохождения следующей зимой Украина продолжает накапливать энергетические ресурсы, в частности, происходит закачка природного газа в хранилища. Продолжается наращивание собственной добычи голубого топлива.

"Украинские ПХГ, прошедшие сертификацию по европейским правилам, все больше используются и европейскими трейдерами. Мы готовы предложить нашим партнерам до 15 млрд кубических метров газохранилищ, хранение газа в которых не только экономически выгодно для европейской стороны, но и является вкладом в энергетическую безопасность всего континента", - подчеркнул министр.

По его словам, Украина усиливает защиту энергетических объектов, учитывая вероятное возвращение РФ к тактике их массированных обстрелов осенью и зимой.