Украина готова предоставить в пользование европейским партнерам до 15 млрд кубометров газохранилищ
Европейские трейдеры могут воспользоваться украинскими газохранилищами для хранения голубого топлива. Это станет вкладом в энергетическую безопасность континента
Об этом шла речь на встрече главы Минэнерго Германа Галущенко с американской коллегой Дженнифер Гренголм.
Галущенко отметил, что для постоянного прохождения следующей зимой Украина продолжает накапливать энергетические ресурсы, в частности, происходит закачка природного газа в хранилища. Продолжается наращивание собственной добычи голубого топлива.
"Украинские ПХГ, прошедшие сертификацию по европейским правилам, все больше используются и европейскими трейдерами. Мы готовы предложить нашим партнерам до 15 млрд кубических метров газохранилищ, хранение газа в которых не только экономически выгодно для европейской стороны, но и является вкладом в энергетическую безопасность всего континента", - подчеркнул министр.
По его словам, Украина усиливает защиту энергетических объектов, учитывая вероятное возвращение РФ к тактике их массированных обстрелов осенью и зимой.
- По состоянию на 16 августа в подземные газохранилища Украины закачали около 600 млн кубометров газа европейских трейдеров.
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