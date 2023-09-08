Украина готова предоставить ООН информацию о военных преступлениях РФ в Украине, - ДБР
Украина готова предоставить ООН доказательства пыток россиянами гражданских и военнопленных. Мир должен знать о зверствах оккупантов и принять меры для прекращения агрессии
Об этом говорилось на встрече директора ДБР (Государственного бюро расследований) Алексея Сухачева со Специальным докладчиком ООН по вопросам пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания Элис Джилл Эдвардс, передает пресс-служба ДБР.
Алексей Сухачев рассказал о функционировании ДБР в условиях войны, участии работников Бюро в противодействии российской агрессии, а также результатах деятельности в сфере противодействия пыткам.
"Пытки являются военным преступлением, а систематическая или широко распространенная практика пыток является преступлением против человечности", - констатировала Элис Джилл Эдвардс.
Она отметила, что по результатам визита в Украину подготовит отчет. В свою очередь Сухачев сказал, что Украина готова предоставить всю информацию, необходимую для выполнения докладчиком ООН своего мандата.
"Мы готовы предоставить Вам и Вашим коллегам любую информацию и иным образом способствовать осуществлению вашей деятельности. Весь мир должен знать, какие зверства совершаются россиянами на территории Украины, и принять решительные меры для прекращения этой агрессии", - сказал директор ДБР.
- В мае сообщалось, что в Херсонской области нашли 11 застенков и 13 мест несвободы.
- В конце августа правозащитники сообщили об еще одном застенке на Херсонщине, где побывали около 20 украинцев . Некоторых из них уже нет в живых. В целом оккупанты обустраивали застенки в населенных пунктах каждого региона, который частично находился под их контролем.
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