Украина готова предоставить ООН информацию о военных преступлениях РФ в Украине, - ДБР

Об этом говорилось на встрече директора ДБР (Государственного бюро расследований) Алексея Сухачева со Специальным докладчиком ООН по вопросам пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания Элис Джилл Эдвардс, передает пресс-служба ДБР.

Алексей Сухачев рассказал о функционировании ДБР в условиях войны, участии работников Бюро в противодействии российской агрессии, а также результатах деятельности в сфере противодействия пыткам.

"Пытки являются военным преступлением, а систематическая или широко распространенная практика пыток является преступлением против человечности", - констатировала Элис Джилл Эдвардс.

Она отметила, что по результатам визита в Украину подготовит отчет. В свою очередь Сухачев сказал, что Украина готова предоставить всю информацию, необходимую для выполнения докладчиком ООН своего мандата.

"Мы готовы предоставить Вам и Вашим коллегам любую информацию и иным образом способствовать осуществлению вашей деятельности. Весь мир должен знать, какие зверства совершаются россиянами на территории Украины, и принять решительные меры для прекращения этой агрессии", - сказал директор ДБР.