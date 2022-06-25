Украина готова поставлять в Германию электроэнергию из своих АЭС, чтобы помочь Берлину справиться с энергетическим кризисом

Об этом написал министр энергетики Украины Герман Галущенко в статье для немецкого издания "Wirtschafts Woche".

Он поддержал стремление немецкого правительства сделать страну полностью независимой от российской энергетики и заверил, что Украина готова поддержать Германию выполнить эту трудную задачу.

Галущенко отметил, что более 50% электроэнергии в Украине производится на атомных электростанциях, от которых в Германии решили отказаться. Это означает, что Украина, которая с 16 марта присоединилась к европейской энергетической сети, может поставлять электроэнергию, в том числе и на немецкий рынок. Это создаст страховую подушку для немцев в периоды, связанные с погодой, когда производство на солнечных и ветровых электростанциях снижается.

"Несмотря на войну, Украина продолжает работать со своими европейскими партнерами для интеграции рынков электроэнергии и газа. Это включает, например, стандартизацию рынков, условий конкуренции и экологических стандартов. Все это повысит экспортный потенциал украинской энергосистемы как за счет существующих, так и новых линий ", – пишет Герман Галущенко.

Напомним, в Запорожской области окупанты разобрали и похитили крупнейшую в Украине солнечную электростанцию, площадью 96 гектаров.

15 июня оккупационное руководство Запорожской АЭС объявило о переходе с сентября контроля над станцией к России.

Он считает, что в долгосрочной перспективе, Украина и Германия могут развивать выгодное сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики, реализуя совместные проекты. Министр отметил, что в Германии энергия ветра и солнца ограничена, потому что Германия – очень урбанизированная страна с небольшим открытым пространством. А Украина имеет благоприятный климат и ландшафт для строительства ветровых и солнечных электростанций.