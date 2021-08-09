Украина готова отразить атаки противника в случае полномасштабного вторжения, - главнокомандующий ВСУ

Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает генштаб ВСУ.

"Мы готовы обороняться и отражать атаки противника, как в случае полномасштабного вторжения, так и в случае попыток захвата объектов критической инфраструктуры и стратегически важных объектов, в частности оперативных аэродромов", - заявил он.

По словам Залужного, с целью наращивания оперативных возможностей органами военного управления сил обороны для управления объединенной группировкой войск в ходе выполнения задач по обороне определенных районов и объектов критической инфраструктуры с 9 по 13 августа 2021 года одновременно на пяти общевойсковых полигонах и на острове Змеиный проводится командо-штабная тренировка с командованием Объединенных сил и другими органами военного управления Вооруженных сил Украины с привлечением подразделений к практическим действиям.

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