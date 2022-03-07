Украина готова обсуждать модели безопасности вне НАТО, - Арахамия

Об этом рассказал в интервью для американского телеканала Fox News член переговорной группы с Россией Давид Арахамия, передает Эспрессо.TV .

"Ответ, который мы имеем от стран НАТО, заключается в том, что они не готовы даже обсуждать наше членство в НАТО, по крайней мере, точно не в ближайшие 5-10 лет. Мы не будем бороться за подачу заявки в НАТО, мы будем биться за результат , а не процесс.

Мы готовы обсуждать некоторые модели, не предполагающие участия НАТО. Например, могут быть прямые гарантии безопасности от разных стран, например США, Китая, Великобритании, возможно Германии и Франции. Мы готовы обсуждать эти вещи в широком кругу, не только в двусторонних переговорах с Россией, но и с другими партнерами.

Напомним, Давид Арахамия заявил , что Украина не готова ни к каким компромиссам на переговорах относительно своей территориальной целостности. Он заверил, что никакие представители Украины не согласятся на уступки в отношении территорий, включая оккупированный Крым.

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