Украина готова обсуждать модели безопасности вне НАТО, - Арахамия
Украина готова рассматривать совместно с международными партнерами гарантии безопасности вне членства в Североатлантическом альянсе.
Об этом рассказал в интервью для американского телеканала Fox News член переговорной группы с Россией Давид Арахамия, передает Эспрессо.TV .
"Ответ, который мы имеем от стран НАТО, заключается в том, что они не готовы даже обсуждать наше членство в НАТО, по крайней мере, точно не в ближайшие 5-10 лет. Мы не будем бороться за подачу заявки в НАТО, мы будем биться за результат , а не процесс.
Мы готовы обсуждать некоторые модели, не предполагающие участия НАТО. Например, могут быть прямые гарантии безопасности от разных стран, например США, Китая, Великобритании, возможно Германии и Франции. Мы готовы обсуждать эти вещи в широком кругу, не только в двусторонних переговорах с Россией, но и с другими партнерами.
- Напомним, Давид Арахамия заявил , что Украина не готова ни к каким компромиссам на переговорах относительно своей территориальной целостности. Он заверил, что никакие представители Украины не согласятся на уступки в отношении территорий, включая оккупированный Крым.
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