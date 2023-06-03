Украина готова начать контрнаступление, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова начать контрнаступление, но добавил, что это может занять некоторое время и будет иметь большую цену
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью газете The Wall Street Journal.
"Мы твердо верим, что нам это удастся. Я не знаю, сколько времени это займет. Честно говоря, это может пойти разными путями, абсолютно разными. Но мы собираемся это сделать, и мы готовы", - заявил Зеленский.
Он также отметил, что у России есть преимущество в воздухе, а отсутствие защиты от авиации врага означает, что могут погибнуть многие солдаты во время контрнаступления.
"Не знаю точно, сколько времени это займет и какую цену мы заплатим", – подчеркнул президент.
Зеленский также подчеркнул, что Украина нуждается в дополнительных системах Patriot для защиты как гражданского населения, так и военных на передовой.
"Мы хотели бы иметь определенные вещи, но мы не можем ждать месяцами", – сказал лидер.
Зеленский подчеркнул, что украинские военные "сильнее и решительнее", чем российские, стремящиеся сохранить около 20% украинской территории, которую они оккупировали на востоке и юге Украины. Президент также поблагодарил страны-партнеры за военную поддержку, добавив, что для борьбы с врагом нужно больше оружия, и что поставки должны быть "быстрее и больше".
- Напомним, что директор информационно -консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец считает , что полноценное контрнаступление ВСУ должно было начаться в конце весны, а затем продолжались контрнаступательные действия на отдельных направлениях.
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