Украина готова к вторжению Беларуси, - командир батальона "Свобода" Кузык

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Военные не занимаются прогнозами. Военные готовятся к возможным сценариям. Это же касается и возможного вторжения Беларуси. Если существует такая угроза, то к этому нужно готовиться. Как только враг узнает, что мы не рассматриваем Беларусь как угрозу, то белорусская армия сразу пересечет границу с Украиной", - объяснил Кузык.

Кузык убежден, что Лукашенко уже принял решение о вторжении в Украину.

"Украина уже готова к вторжению из Беларуси. Не нужно преуменьшать боеспособность белорусского военного контингента. Поскольку белорусская армия состоит из людей, которым нечего терять. Это именно те люди, которые испачкались в крови, выполняя преступные приказы Лукашенко. Они понимают, что как только Россия проиграет эту войну, автоматически будет конец диктатору Лукашенко и его режиму. Поэтому вопрос вторжения на территорию Украины для Лукашенко уже решен. И поверьте, это произойдет в самый трудный момент для Украины", - добавил он.

22 июня белорусские военные начали мобилизационные учения в Гомельской области, граничащей с Украиной

1 августа в Генштабе ВСУ сообщили, что Вооруженные силы Беларуси у украинских границ разворачивают дополнительные комплексы радиоэлектронной борьбы .



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