Украина готова к встрече глав МИД в "нормандском формате", - Кулеба

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга.



"Подготовка встречи продолжается, наши французские и немецкие коллеги пытаются согласовать приемлемую для всех дату. Я очень надеюсь, что Сергей Лавров подтвердит участие, нам есть о чем поговорить".



Кулеба рассказал, что 8 сентября состоялась встреча советников министров в формате видеоконференции.



"Некоторое трек на этом направлении восстановился после лета и мы готовы к этой встрече министров быстрее, главное, чтобы господин Лавров решился сесть за стол переговоров и нашел время в своем насыщенном графике", - добавил Кулеба.



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