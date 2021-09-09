Украина готова к встрече глав МИД в "нормандском формате", - Кулеба
Украина готова к проведению встречи глав министерств иностранных дел в "нормандском формате" и ждет подтверждения участия от России
Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга.
"Подготовка встречи продолжается, наши французские и немецкие коллеги пытаются согласовать приемлемую для всех дату. Я очень надеюсь, что Сергей Лавров подтвердит участие, нам есть о чем поговорить".
Кулеба рассказал, что 8 сентября состоялась встреча советников министров в формате видеоконференции.
"Некоторое трек на этом направлении восстановился после лета и мы готовы к этой встрече министров быстрее, главное, чтобы господин Лавров решился сесть за стол переговоров и нашел время в своем насыщенном графике", - добавил Кулеба.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.66
Покупка 26.66Продажа 26.89
-
EUR
Покупка 31.43Продажа 31.81
- Актуальное
- Важное