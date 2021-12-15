Украина готова к трехсторонним трекам, - Зеленский о привлечении США к переговорам по Донбассу

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров в Брюсселе.

"Что касается "Нормандии". Работает она или не работает - зависит только от результата. К сожалению, если бы это зависело только от Украины, она бы работала чаще и результативнее", - сказал Зеленский.

Он отметил, что в настоящее время Нормандский формат существует только в результате упорства Германии и Франции, а также желания России. Президент отметил, что из-за такого положения дел в переговорном процессе Украина работает над параллельными вещами и шагами в этом направлении.

"Я счастлив, что США хотят играть свою роль. Я бы хотел, чтобы они играли одну из главных ролей в этом урегулировании. Если нельзя присоединиться к "Нормандии", то можно идти параллельным треком, мы готовы к трехсторонним трекам (Украина, США, Россия. - ред.)", - подчеркнул Зеленский.

15-16 декабря в Брюсселе проходит шестой саммит Восточного партнерства, в котором принимает участие президент Украины Владимир Зеленский.

15 декабря президент Владимир Зеленский во время визита в Брюссель провел встречу с новым канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, где они обсудили евроинтеграцию, агрессию РФ и оборонную сферу.

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