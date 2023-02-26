Украина готова к реформам: ее ждет будущее у ЕС и НАТО, - премьер Финляндии
Премьер-министр Финляндии Санна Марин утвердила, что Украина победит с помощью Запада и страну ждет светлое будущее в составе ЕС и НАТО, поскольку она готова к реформам
Об этом сообщили в Yle.
Санна Марин заявила, что Европа в дальнейшем будет поддерживать Украину посылать в страну более тяжелую боевую технику. В частности, Украина победит с помощью Запада и страну ждет светлое будущее в составе ЕС и НАТО.
Премьер подчеркнула, что президент России Владимир Путин и другие виновные в военных преступлениях будут привлечены к ответственности.
"Россия проигрывает эту войну. Это не законная война. Ответственность ее лежит только на России. Каждый день в Украине Россия убивает мирных жителей, умышленно. Людей насилуют. Детей массово депортируют в РФ. За все эти действия виновные также должны быть наказаны. Российскому руководству, Путину, это тоже не сойдет с рук. Финляндия поддерживает все усилия по привлечению виновных в этих ужасающих преступлениях к ответственности. В том числе и российское руководство", – утвердила она.
- Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил , что НАТО, Евросоюз и Украина разрабатывают долгосрочные договоренности по безопасности Украины и Европы.
- Премьер-министр Великобритании Риши Сунак ожидает , что до саммита НАТО в Вильнюсе, который состоится в июле, союзники смогут закончить разработку проекта гарантий безопасности для Украины. Также он убежден, что Украина присоединится к НАТО в будущем и над ее сближением с Альянсом союзники работают уже сегодня.
- В НАТО к годовщине полномасштабного вторжения России выступили с заявлением о солидарности с украинским народом и усилении поддержки Украины.
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