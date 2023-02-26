Украина готова к реформам: ее ждет будущее у ЕС и НАТО, - премьер Финляндии

Об этом сообщили в Yle.

Санна Марин заявила, что Европа в дальнейшем будет поддерживать Украину посылать в страну более тяжелую боевую технику. В частности, Украина победит с помощью Запада и страну ждет светлое будущее в составе ЕС и НАТО.

Премьер подчеркнула, что президент России Владимир Путин и другие виновные в военных преступлениях будут привлечены к ответственности.

"Россия проигрывает эту войну. Это не законная война. Ответственность ее лежит только на России. Каждый день в Украине Россия убивает мирных жителей, умышленно. Людей насилуют. Детей массово депортируют в РФ. За все эти действия виновные также должны быть наказаны. Российскому руководству, Путину, это тоже не сойдет с рук. Финляндия поддерживает все усилия по привлечению виновных в этих ужасающих преступлениях к ответственности. В том числе и российское руководство", – утвердила она.