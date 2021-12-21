Украина готова к повторной COVID-вакцинации 70% взрослых граждан
В Украине доз вакцины от коронавируса хватит для ревакцинации 70% взрослого населения
Об этом заявил главный санврач Игорь Кузин во время брифинга.
Он отметил, что Украина договорилась о поставках почти 42 млн доз вакцины против COVID-19 в 2022 году.
По словам Игоря Кузина, страна получит 25 млн доз вакцины Pfizer, 6,5 млн - CoronaVac и 10 млн доз по механизму COVAX.
"То есть у нас уже гарантированы поступления, чтобы 70% населения Украины имели полноценную ревакцинацию от коронавируса двумя дозами", - подытожил главный санитарный врач.
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