Украина готова к наступлению с территории Беларуси, - Командующий Объединенными силами ВСУ Наев
Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев сообщил, что Россия может попытаться повторно напасть на север Украины с территории Беларуси, но ВСУ к этому готовы
Об этом он сказал в эфире телемарафона.
Наев сообщил, что на территории Беларуси Россия сосредоточила 1000 солдат, 6 самолетов, 4 пусковые установки "Искандер" и 12 ракетно-зенитных комплексов, и это вооружение будет и дальше расти.
Он отметил, что накопление российского вооружения совместно с ресурсами вооруженных сил Беларуси создает угрозу повторного наступления на север Украины, в частности, на Киев.
Однако Наев отметил, что Украина постоянно следит за уровнем вероятности каких-либо военных угроз, а боевой потенциал измеряется не только численностью, но и эффективностью. Командующий рассказал, что Украина постоянно реагирует на военные угрозы Беларуси и наращивает свои войска в соответствующей численности и с более высоким боевым потенциалом, чтобы стабилизировать ситуацию.
"По состоянию на данный момент к наступлению со стороны Республики Беларусь мы готовы", - прокомментировал Наев.
Он также в очередной раз отмечает, что ситуация на границе с Беларусью контролируемая, ВСУ готовы к возникновению любых рисков и возможному новому наступлению.
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