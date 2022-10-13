Украина готова к наступлению с территории Беларуси, - Командующий Объединенными силами ВСУ Наев

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Наев сообщил, что на территории Беларуси Россия сосредоточила 1000 солдат, 6 самолетов, 4 пусковые установки "Искандер" и 12 ракетно-зенитных комплексов, и это вооружение будет и дальше расти.

Он отметил, что накопление российского вооружения совместно с ресурсами вооруженных сил Беларуси создает угрозу повторного наступления на север Украины, в частности, на Киев.

Однако Наев отметил, что Украина постоянно следит за уровнем вероятности каких-либо военных угроз, а боевой потенциал измеряется не только численностью, но и эффективностью. Командующий рассказал, что Украина постоянно реагирует на военные угрозы Беларуси и наращивает свои войска в соответствующей численности и с более высоким боевым потенциалом, чтобы стабилизировать ситуацию.

"По состоянию на данный момент к наступлению со стороны Республики Беларусь мы готовы", - прокомментировал Наев.

Он также в очередной раз отмечает, что ситуация на границе с Беларусью контролируемая, ВСУ готовы к возникновению любых рисков и возможному новому наступлению.

10 октября Россия и Беларусь договорились о развертывании совместной региональной группировки войск.

В свою очередь, на границе с Беларусью украинские подразделения МВД строят и укрепляют фортификационные сооружения, наращивают огневую поддержку и укрепляют линии обороны.

11 октября в ISW оценили риски для Украины из-за совместного развертывания войск РФ и Беларуси.

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